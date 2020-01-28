بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني”، مخرجات مؤتمر برلين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث الدور الإيطالي في محاولة تفعيل هدنة وقف إطلاق النار التي تم خرقها أكثر من مرة.

وشدد معيتيق، على أهمية دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي لمحاولة وقف التدخلات الأجنبية في الملف الليبي.