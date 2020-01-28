الحويج يلتقي برلماني مصري في بنغازي

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، الإثنين عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن الحويج أشار خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، إلى دور مصر الكبير الداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا ودعمها للقوات المسلّحة في حربها ضد الإرهاب والمنقلبين على شرعية صناديق الاقتراع.

من جانبه أكد بكري وقوف مصر إلى جانب ليبيا ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها في محاربة الإرهاب والمحافظة على أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أهمية دور القوات المسلّحة ومجلس النواب الليبي، والحكومة الشرعية المنبثقة عنه.