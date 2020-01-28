ديندياس: اتفاق أنقرة وطرابلس لا يمكن أن يسهم في حل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق حول الحدود البحرية لا يمكن أن تسهم في الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأشار ديندياس خلال مقابلة مع إحدى الصحف اليونانية إلى أن بلاده مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالموقف الأوروبي المشترك الصادر عن أعمال المجلس الأوروبي الأخير.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن ديندياس أشار إلى أنه تلقى تأكيدات من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بأن الموقف من اتفاق أنقرة وطرابلس لا يزال على حاله، ما يعني أن المذكرة باطلة.

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