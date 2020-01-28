بركان الغضب تعلن اسقاط طائرة مسيرة شرق مصراتة.. وعمليات الكرامة ترد – فيديو

أعلنت عملية بركان الغضب، قيام الدفعات الجوية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الوطني شرق مدينة مصراتة بعد محاولتها استهداف تمركزات للوفاق داخل مصراتة.

ونشرت بركان الغضب على صفحتها الرسمية على موقع تويتر مجموعة من الصور ومقطع فيديو تظهر فريق معاينة يقوم بتجميع حطام طائرة مسيرة قالت انها (إماراتية الصنع) وتتبع للجيش الوطني وجرى اسقاطها فجر الثلاثاء.

بدورها، علقت غرفة عمليات الكرامة التابعة للمنطقة الغربية بالجيش الوطني على الانباء، نافية أن تكون قد تم اسقاط طائرة للجيش وأن قوات مصراتة أسقطت طائرة تركية بالخطأ مدعيةً انها طائرة مسيّرة لقوات الجيش الوطني.

#عملية_بركان_الغضب: دفاعاتنا الجوية تنجح قبل قليل في إسقاط طائرة اماراتية مسيرة لمجرم الحرب المتمرد حفتر شرق #مصراتة#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/igh0jq62qz — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) January 28, 2020

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