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بركان الغضب تعلن اسقاط طائرة مسيرة شرق مصراتة.. وعمليات الكرامة ترد – فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت عملية بركان الغضب، قيام الدفعات الجوية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الوطني شرق مدينة مصراتة بعد محاولتها استهداف تمركزات للوفاق داخل مصراتة.

ونشرت بركان الغضب على صفحتها الرسمية على موقع تويتر مجموعة من الصور ومقطع فيديو تظهر فريق معاينة يقوم بتجميع حطام طائرة مسيرة قالت انها (إماراتية الصنع) وتتبع للجيش الوطني وجرى اسقاطها فجر الثلاثاء.

بدورها، علقت غرفة عمليات الكرامة التابعة للمنطقة الغربية بالجيش الوطني على الانباء، نافية أن تكون قد تم اسقاط طائرة للجيش وأن قوات مصراتة أسقطت طائرة تركية بالخطأ مدعيةً انها طائرة مسيّرة لقوات الجيش الوطني.

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المشهد

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  • المهم ان قنونو يسقط اى طائرة حتى لو كانت تركية لكى يخجرج ويهلل ويدعى انها امارتية ويضع على الحطام صورة لعلم مقلوب للامارات على طائرة تركية ونسى يمسح صورة العلم التركى بيفكرنا بامير قطر وضعوا خلفه علم البحرين بدلا من علم قطر ولم يلاحظ لان الفرق فى اللون وهو عنده عمى الوان لايفرق بين اللون الاحمر والغنابى لانه غابى

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