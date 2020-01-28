بالصور.. حفل زواج لـ40 شابا من مدينة أوجلة

أقيمت بحي المدينة القديمة في أوجلة مراسم حفل زفاف جماعي نظمه صندوق دعم الزواج التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية لـ40 شابا من المدينة.

وحضر الحفل كل من رئيس المجلس التسييري لبلدية أوجلة السنوسي عثمان، ومدير مجلس الإدارة لصندوق دعم الزواج ولفيف من المشايخ والأعيان وأهالي المدينة.

وبرزت هذه المبادرة مؤخراً، في محاولة لدعم المناسبات الاجتماعية والتخفيف من تكاليف الزواج الباهظة في ظل غياب فرص العمل وتدني مستوى العيش بالنسبة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

ويرى مواطنون أن هذه المبادرة التي تبناها مسؤولو مدينة أوجلة من شأنها أن تساعد الشباب على التخلص من العوائق التي تعترضهم ولو بشكل نسبي فيما يخص تحضيرات مستلزمات الزواج.

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