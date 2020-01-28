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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 January, 2020

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء عميد بلدية تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض عددا من المواضيع التي تهم البلدية وحلحلة عددا من المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في عدد من قطاعاتها.

وأعطي عميد البلدية للوزير نبذة مختصرة عن عدد من القطاعات التابعة للبلدية وخاصةً الأمنية.