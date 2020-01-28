العاملين بمحطة التحلية “سوسة” يخلون مسؤليتهم عن توقفها

أخبار ليبيا24

أخلى العاملين في محطة تحلية سوسة من فنييين ومهندسين ورؤساء أقسام وإدارة مسؤليتهم عن خروج وحدات المحطة عن العمل بالكامل.

وأوضح العاملين في بيان لهم أن خروج الوحدات عن العمل نظراً لانهيار كبير في أنابيب الغلاية الثالثة والرابعة وحاجة الغلايات إلى عمرة جسيمة حيث تجاوزت 11 سنة عمل بدون عمرة.

وأكدوا أن النقص الشديد في قطع الغيار وعدم توفرها في مخزن المحطة الأمر الذي أدى إلى اللجؤ إلى الحلول الثانوية غير المجدية.

وأضاف العاملين في المحطة ان عدد من العاملين عزفوا عن العمل وانتقال مجموعة جيدة من المهندسين الأكفاء ألى قطاعات أخرى لتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأبناءهم، علماً بأنهم يتحصلون على مرتباتهم من شركة المياه من طرابلس وهي مرتبات أساسية دون أي مزايا.

وذكر مصدر خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن إدارة المحطة خاطبت رئيس الفرع البلدي سوسة، عمداء بلدية شحات والبيضاء، والنائب عن مدينة سوسة، ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ المكلف من رئاسة الوزراء، والحكومة الليبية المتمثلة في مؤسسة المياة والصرف الصحي، الرقابة الإدارية، رئيس مجلس التخطيط وحكماء البيضاء، القيادة العامة.

وأكد المصدر بالقول :” إن رئيس الوزراء عبالله الثني قام بزيارة ميدانية للمحطة وحدثناه عن جل المشاكل في المحطة وقال بالحرف الواحد اكتبوا مشاكلكم وأرسلوها مع النائب وقد قمنا بإرسال جميع المشاكل وإلى هذه اللحظة لايوجد أي حل”.



يشار إلى أن محطة التحلية في مدينة سوسة تغطي رقعة جغرافية واسعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24