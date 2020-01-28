ليبيا وإيطاليا تبحثان ملف الهجرة

التقى وكيل زارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الثلاثاء بالسفير الإيطالي لدي ليبيا والوفد المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل التي يواجهها المهاجرين غير الشرعيين والصعوبات التي تواجه سير العمل بملف الهجرة كما تم التطرق لموضوع عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي.

وشارك اللقاء مستشار وكيل الوزارة ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل.