رفع حالة التأهب والاستعداد لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد

بحث المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار مع مديري الإدارات والمكاتب بالمركز، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الرقابة الصحية الدولية، انتشار مرض الكورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية.

وناقش المجتمعون آلية متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتقليل من أخطار احتمالية دخول فيروس كورونا للبلاد، والتأكد من عدم تسجيل أي حالة بالمرض داخل ليبيا أو بين أبناء الجالية الليبية الموجودة في الصين، بالإضافة إلى رفع حالة التأهب والاستعداد لمنع دخول المرض إلى البلاد.

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