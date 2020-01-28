

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 January, 2020

اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار التشاور والمتابعة لآخر الأحداث.

وبينت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن السني عبر عن استياء الحكومة للخروقات المستمرة للهدنة، والتي كان آخرها قصف مطار معيتيقة والهجوم على منطقة أبوقرين والذي أدى لمقتل عشرة أشخاص وجرح العشرات، مؤكداً على أن استمرار هذه العمليات تجعل المشاركة في أي حوار مستقبلي محل مراجعة، وأنه من الضروري تحديد وتسمية المسؤولين عن هذه الانتهاكات في البيانات والتصريحات الأممية.

من جانبها أكدت ديكارلو على متابعة الأمم المتحدة لهذه الخروقات وتوثيقها، وتفهمها لتأثير ذلك على مخرجات برلين وتفاقم الأزمة، كما عبرت عن أملها أن ينطلق الحوار العسكري من خلال لجنة 5+5 للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة لنجاح أي مسار سياسي قادم.