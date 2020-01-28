الصحافة الورقية الليبية باتت مهددة بالاندثار

تعيش الصحافة الورقية في ليبيا مرحلة صعبة قد تهدد وجودها في البلاد، فالصحف التي تصدر باتت أعدادها شحيحة، إضافة إلى محتواها الذي لم يعد يعجب المتلقي تقرير مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ.

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