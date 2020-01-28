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الصحافة الورقية الليبية باتت مهددة بالاندثار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تعيش الصحافة الورقية في ليبيا مرحلة صعبة قد تهدد وجودها في البلاد، فالصحف التي تصدر باتت أعدادها شحيحة، إضافة إلى محتواها الذي لم يعد يعجب المتلقي تقرير مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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