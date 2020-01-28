

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 January, 2020

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع نظيره الروسي فازيلي نبنزيا في مقر البعثة الروسية بنيويورك في مقر البعثة الروسية بنيويورك وذلك في إطار التشاور قبل جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها الأربعاء القادم.

وبينت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الجانبين بحثا آخر تطورات الملف الليبي ومؤتمر برلين الأخير، وسبل تفعيل مخرجاتها ودعمها من خلال توافق دولي وقرار يصدره مجلس الأمن بالخصوص.

وأكد السني ترحيب ليبيا بالمبادرة الروسية التركية في موسكو لوقف إطلاق النار، رغم عدم التزام الطرف الآخر بالتوقيع عليه، وتكرار الاعتداءات والخروقات بعد مؤتمر برلين، مما يشكك في جدوى ونجاح أي حوار عسكري أو سياسي قادم، مطالباً الحكومة الروسية الاستمرار في مساعيها الإيجابية لوقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في ليبيا.