بعد اختطافه من قبل المليشيات..العثور على جثمان شاب أمام طبي طرابلس

أخبار ليبيا24

عثر مواطنون في العاصمة الليبية طرابلس أمس الإثنين على جثمان الشاب مروان بن عثمان أمام المركز الطبي بعد اختطافه من قبل المليسيات المسلحة منذ 19 يوم.

وتضاربت الأنباء عن الجهة الخاطفة إذ قال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن مليشيا “قوة الردع الخاصة” هي من قامت باختطافه نتيجة انتقاده التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين للمشاركة في الأعمال العسكرية.

فيما قال آخرون إن مروان اختطف على يد مليشيا النواصي لأنه قام بالكتابة على أحد جدران طرابلس عبارة مؤيدة للمؤسسة العسكرية.

وقال بعض المتابعين إن الشاب بن عثمان تم قتله برصاصة، في حين أكد آخرون أنه توفي تحت التعذيب طيلة فترة اعتقاله التي قاربت الـ 20 يومًا من أمام مسجد التركي.

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