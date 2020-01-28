حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا في ليبيا

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في ليبيا، مؤكدا أن ما يُتداول في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل إصابات بالفيروس في بعض المدن هي “أخبار عارية عن الصحة”.

وأوضح المركز في بيان أن فيروس كورونا لا يتم الكشف عنه إلا عن طريق المختبر التابع للمركز، مطالبا بعدم الانجرار وراء الإشاعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيس المتمثل في مكتب الإعلام بالمركز.

وفي نفس السياق، التقى مدير المركز أ.د بدر الدين النجار، بوزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق د. احميد صباح، بشأن إجراءات المركز الوقائية من فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أكد النجار عدم تسجيل أي حالات للمرض في ليبيا حتى الآن، نافيا ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي باكتشاف حالات داخل ليبيا، مؤكدا أن فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تعمل على أكمل درجات الاستعداد في كافة المدن الليبية.

وقدم النجار مذكرة تفصيلية للوزير أطلعه من خلالها على احتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض حتى يتمكن من متابعة إجراءاته الوقائية من فيروس كورونا.

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