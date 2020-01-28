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مقتل طفلين بسقوط قذيفة في منطقة “الهضبة- البدري”

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المستشار الإعلامي في وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، مقتل طفلين وإصابة طفلين آخرين نتيجة سقوط قذيفة بمنطقة الهضبة- البدري جنوب طرابلس.

وقال الهاشمي في تصريح لقناة 218، اليوم الثلاثاء، إن أنس عبدالحكيم الغزيوي (12 عامًا) وسند رمضان العريبي (10 أعوام) لقيا حتفهما فور سقوط القذيفة، بينما أصيب زكريا جمال (9 أعوام)، وعبدالمالك الغزيوي (10 أعوام)، وأدخلا إلى غرفة العناية الفائقة ويتلقيان الآن الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأوضح الهاشمي أنه جرى إسعاف المصابين من قبل فرق الإسعاف، وتم انتشال الجثامين، مؤكدًا أن هذه الإحصائية نهائية لضحايا الهضبة- البدري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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