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بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

28 January, 2020

أصدرت الحكومة الليبية “المؤقتة سابقا” قرارا يقضي بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية القواليش.

وبحسب القرار رقم 11 لسنة 2020 تمت الموافقة على إدارة بلدية القواليش بمجلس تسييري يتألف من مفتاح أحمد علي رئيسا وسالم خليفة ساسي فرج نائبا للرئيس وبعضوية امحمد سالم العجيلي أحمد، عبد الجليل عمر علي عمر، نوري إبراهيم المبروك عيسى، عصام الطاهر سالم عامر، سحر فرج سالم حامد.

ويقضي القرار بأن يمارس رئيس وأعضاء المجلس التسييري اختصاصاتهم وفقا للوائح المنظمة لعمل البلديات.