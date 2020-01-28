إردوغان: لا يوجد أي صفة رسمية لحفتر حاليا في ليبيا والمجتمع الدولي

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر «لا يوجد له أي صفة رسمية حاليا لا في ليبيا ولا في المجتمع الدولي»، مجددا التأكيد أنه «غير مهتم بالحل، بل على العكس يستعين بمرتزقة للسيطرة على العاصمة طرابلس».

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي، ماكي سال في داكار، اليوم الثلاثاء، إن «خليفة حفتر يستعين بمرتزقة للسيطرة على العاصمة طرابلس»، مشيرا إلى أنه «يستمد قوته والدعم اللوجستي والمالي من حكومتي أبوظبي والقاهرة اللتين تقدمان له جميع أنواع الدعم على الرغم من عدم شرعيته».

وتابع: «حكومة السراج كما تعلمون هي حكومة شرعية ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي، ولذلك يكتسب السراج شرعيته من مجلس الأمن والأمم المتحدة. فهل بإمكاننا المقارنة بين حكومة معترف بها دوليا وشخص آخر غير معترف به».

وأضاف: «كما تعلمون يجب على الجميع أن يتخذ كل التدابير والاحتياطات والمواقف الواضحة من حفتر، فلا توجد له هوية عالمية تضعه في مجال المقارنة بينه وبين السيد السراج»، مؤكدا أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية من أجل تسليم الأمر للشعب الليبي ليختار مستقبله بنفسه.

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