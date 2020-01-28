اجتماع للجنة متابعة إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المُشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اجتماعا بديوان وزارة الاقتصاد .

وبين المكتب الإعلامي بالوزارة أن اللجنة التي يترأسها وكيل الوزارة فتحي أونيس استعرضت برنامج عملها في متابعة وتقييم هذا الاتفاق من حيث الآثار السلبية والإيجابية للانضمام إليه.

واتفق الحضور على تشكيل اللجان الفرعية لتجارة السلع والتجارة في الخدمات وكذلك لجان حقوق الملكية الفكرية ، والمنافسة ، والاستثمار ، وتسوية المنازعات، لتتولى هذه اللجان تقديم تقاريرها في مدى الجدوى من الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتحديد العروض الأولية لتحرير السلع والخدمات وجداول الالتزامات ،وتقييم الإطار التنظيمي للاتفاقية.

وتتكون هذه اللجنة من مندوبين عن وزارات المالية – الخارجية – التخطيط – الداخلية – التعليم – الصحة – الزراعة – العدل – المـواصلات والنقل – العمل – الشباب والرياضة – الثقافة – السياحة – المـصرف المركزي – إتـحاد الـغرف – مـجلس رجـال الأعمال.