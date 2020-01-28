اخبار ليبيا الان

ندوة في فنقل توعّي بآفة الحشرة القشرية

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم مكتب الزراعة في المجلس التسييري تراغن في منطقة فنقل الندوة الثانية حول الحشرة القشرية الخضراء، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بزراعة شجرة النخيل واستثمار منتجاتها.

وشملت محاور الندوة على تعريف الحضور بهذه الآفة وأهم أشكالها وأعراضها وطرق انتقالها وتأثيرها الاقتصادي.

وأقيمت على هامش الندوة، زيارة ميدانية إلى إحدى مزارع المنطقة على خلفية الاشتباه في إصابة جزء من نخيلها بالحشرة القشرية.

وخلصت الندوة إلى جملة من الملاحظات حول أهم طرق الوقاية من آفة الحشرة القشرية وآليات المعالجة، وأهم مناطق الإصابة في حال حدوثها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك