ندوة في فنقل توعّي بآفة الحشرة القشرية

نظم مكتب الزراعة في المجلس التسييري تراغن في منطقة فنقل الندوة الثانية حول الحشرة القشرية الخضراء، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين بزراعة شجرة النخيل واستثمار منتجاتها.

وشملت محاور الندوة على تعريف الحضور بهذه الآفة وأهم أشكالها وأعراضها وطرق انتقالها وتأثيرها الاقتصادي.

وأقيمت على هامش الندوة، زيارة ميدانية إلى إحدى مزارع المنطقة على خلفية الاشتباه في إصابة جزء من نخيلها بالحشرة القشرية.

وخلصت الندوة إلى جملة من الملاحظات حول أهم طرق الوقاية من آفة الحشرة القشرية وآليات المعالجة، وأهم مناطق الإصابة في حال حدوثها.

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