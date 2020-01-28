روسيا: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا

موسكو-العنوان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عدداً كبيراً من المسلحين في إدلب يتوجه إلى ليبيا في خرق صارخ للقرارات الأممية حول هذا الشأن.

وقال لافروف إن موسكو سارعت للتواصل مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول هذا الخرق، مؤكداً أن بلاده لن تتهاون مع المقاتلين الإرهابيين الموجودين في إدلب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية الجنوبية، أوت دينق أشويل، أن “الإرهابيين المنتشرين في إدلب يواصلون استفزازاتهم واعتداءاتهم ويجب القضاء عليهم”.

وكان قد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل المقاتلين الموالين لأنقرة إلى ليبيا، مشيرا إلى افتتاح تركيا لمراكز تجنيد في مناطق مختلفة في سوريا لاستقطاب المقاتلين الراغبين في التوجه إلى ليبيا مقابل المال.