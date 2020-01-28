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المحجوب يوضّح بشأن خرق الهدنة شرق مصراتة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، بأنها وراء خرق الهدنة شرق مدينة مصراتة، مؤكدا أن الجيش مازال ملتزما بها.

وكشف المحجوب في تصريح له لصحيفة “اندبندنت عربية”، أن بعض قادة الوفاق غير راضين على وقف إطلاق النار، وأن المجموعات المسلحة قامت باستفزاز وحدات الجيش في كل مرة، مشددا على حق الجيش في الرد على أي انتهاكات وقف إطلاق النار، مع أن الأوامر العسكرية تقضي باستمرار الالتزام بالهدنة والمحافظة على المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني قبل إعلان الهدنة.

وقال المحجوب لقناة “218”، السبت، إن التشكيلات المسلحة في طرابلس هي من تخرق الهدنة نظرا لاستقوائها- كما تعتقد- بـ”المرتزقة السوريين” الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، مضيفا أن الجيش لا يزال يضبط النفس لكنه يتعامل فقط مع مصادر النيران التي تخرج من مناطق سيطرة التشكيلات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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