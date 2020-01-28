بالفيديو..صنع الله يطالب مجددا بفتح الموانئ النفطية

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المطالبة بفتح الموانئ النفطية دون قيد أو شرط مؤكدا أن إغلاق الموانئ النفطية عمل غير قانوني.

وقال صنع الله في تسجيل مصور إن إقفال الموانئ النفطية أعمال غير قانونية ويجرمها القانون وأضاف أن من يفعل ذلك يتحمل المسؤولية واستدرك: أنا لا أهدد فانا لست قاضي ولا أملك سلاح وإنما أقول أن هذا عمل غير قانوني لكني لست صاحب الدعوة الجنائية في هذا الصدد.

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة ملتزمة بالقانون مشددا على أن المؤسسة العدلية في ليبيا قائمة بدورها وأن مكتب النائب العام يعمل بفاعلية مشيرا إلى أن القانون هو ما جعل المؤسسة تواصل عملها مردفا لولا القانون لانقسمت المؤسسة الوطنية للنفط ولكانت العقود بحوزة العصابات والجماعات المسلحة.

وأوضح أن المؤسسة قدمت بلاغات لمكتب النائب العام الذي يتخذ إجراءات فورية حيث يفتح محاضر تحقيق ويستمع للشهود.