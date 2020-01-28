كيف سترد أمريكا على إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا؟

قال المستشار الأممي السابق والمحلل السياسي باسل الترجمان، إن واشنطن غير مقتنعة بجهود ألمانيا الرامية إلى حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف الترجمان في لقاء مع برنامج “LIVE” عبر “218 NEWS”، الثلاثاء، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بات يتراجع عن آلية إدارته للملفات الخارجية خاصة بعد أن فشلت إيطاليا وفرنسا وبشكل عام الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد الولايات المتحدة على حلفائها للعمل على حل أزمات المنطقة.

وشدد الترجمان أن واشنطن تقوم بتجميع وتوثيق كل المعلومات حول إرسال أنقرة مرتزقة سوريين إلى ليبيا ومقاتلين إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش لكي يكون ملفها جاهزاً في الوقت المناسب.

ورأى الترجمان أن الرد الأميركي على تركيا لن يكون سهلاً خاصة أن تركيا باتت تصعد من تحركاتها دون مبالاة من أي أطراف أخرى بما فيها حليفتها الكبيرة روسيا.

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