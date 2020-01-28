إيطاليا: من غير المقبول تعطيل إنتاج النفط

جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء التأكيد على أن “تعطيل إنتاج النفط لفترة طويلة هو أمر غير مقبول ويتسبب في ضرر دائم لاقتصاد البلاد والشعب الليبي”.

واستعرض دي مايو، خلال مكالمتين هاتفيتين مع نظيريه الألماني، هايكو ماس، والنمساوي ألكسندر شالينبرج، “الوضع في ليبيا والإجراءات التي يتعين اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين، بدءً بمبادرات يمكن أن تضمن الامتثال للحظر المفروض على دخول الأسلحة إلى ليبيا” بحسب وكالة آكي,

وأكدت مصادر دبلوماسية إيطالية بأن دي مايو، أعرب لنظيريه الاوربيين عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا “التزام إيطاليا الأقصى لدفع الاطراف نحو استعادة واحترام الهدنة والعودة إلى الحوار، بدءاً من الاجتماع القادم للجنة العسكرية المختلطة” في جنيف.