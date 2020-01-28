اجتماع بالجفرة لبحث حل المختنقات واحتياجات البلدية من الخدمات‎

بحث الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمستشفى عافية الجفرة بهون المختنقات واحتياجات مدن بلدية الجفرة من من الخدمات في جميع القطاعات ..

شارك في الاجتماع عضو مجلس النواب عن الجفرة اسماعيل الشريف وعميد البلدية عبداللطيف جلالة ومسئول قطاع الصحة بالجفرة احمد الصغير ومدراء مستشف العافية وودان العام وسوكنة القروي .

واستعرض عضو مجلس النواب المختنقات التي تحتاج الى سرعة معالجتها في قطاع الصحة والمواصلات وشركة الخدمات العامة ، المياه والصرف الصحي والنظافة والمرافق العامة والمشاريع المتوقفة التي تتطلب الاهتمام بها لما تشكله من اهمية للمواطنين من سكان كافة مدن الجفرة .

واكد اسماعيل الشريف ان الحكومة الليبية خصصت ما نسبته 80 ‎%‎ من ميزانيتها للعام 2020 لمناطق الجنوب والغرب الليبي ، بالنظر لما تم تحقيقه من تخمة في تنفيذ المشاريع بالمنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية .

وشدد على اهمية اعداد ملفات خاصة باحتياجات ومتطلبات القطاعات في الجفرة لعرضها على مجلس الوزراء بالحكومة الليبية والتواصل مع الوزارات التابعة لها والتركيز على الضروريات منها ومدى احتياج المواطن .