متجاهلا السوريين الذين يتجولون في طرابلس..ناصر عمار يدعي وصول مرتزقة “شيعة” عبر مطار بنينا

أخبار ليبيا24

لإبعاد الشبهات عنهم، يسعى عكسريين ونشطاء وإعلاميين ومسؤولين في حكومة الوفاق إلى توجيه الاتهامات إلى القوات المسلحة بجلبها لمرتزقة من جنسيات مختلفة وبأعداد كبيرة جدًا دون أن يتم تقديم إثبات أو توثيق مقاطع واضحة لاتقبل الجدل عن وجودهم فعلا.

وبحسب الأعداد التي يتم ذكرها من قبل آلة إعلام حكومة الوفاق ومؤيديها يطرح تساؤل، وهو في ظل هذا التطور الكبير في التكنولوجيا ومعدات التصوير كيف لم يتم توثيق أي مرتزق من الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة حسب ادعائهم سواء كان قتيلا أم أسيرًا.

وفي المقابل كيف لآلة إعلام حكومة الوفاق ومؤيديها تجاهل المرتزقة السوريين الذين وصلوا عن طريق تركيا لتقديم العون لهم للقتال ضد القوات المسلحة، وكيف لها التغاضي عمن ظهر يتفاخر بأنه في ليبيا وفي طرابلس تحديدًا وأنه جاء لقتال حفتر، ويتجولون في طرابلس عاصمة الليبيين بأسلحتهم وينشرون مقاطع في بيوت النازحين من أهالي العاصمة فرحين بالأموال التي جنوها مقابل قتالهم في صفوف قوات الوفاق.

ادعى آمر قوة الإسناد التابعة لما يسمى بعملية بركان الغضب،ناصر عمار، نقلًا عما أسماها بالمصادر المؤكدة عن وصول مرتزقة من لواء “زينبيون العراقي الشيعي” الذي قاتل مع بشار الأسد.

وقال عمار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”تم نقل هؤلاء المرتزقة برحلات منتظمة من سوريا إلى بنينا، وهم متدربين بشكل خاص على السلاح الأبيض”.

وأضاف آمر قوة الإسناد :”يقدر أعداد هؤلاء المرتزقة بـ 5000 مرتزق، وبالمناسبة أيضاً موظفي بعثة الأمم المتحدة بدأوا في المغادرة منذ أول أمس”.

وتابع عمار :”العلاج السريع والأفضل هو تشكيل مجلس عسكري جديد من قيادات ثوار 17 فبراير وتوحيد القيادة العسكرية والالتفاف حول شخصية قيادية ومشروع وطني حقيقي، والإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ بديلة عن حكومة الوفاق إذا وافقت على الخروج من طرابلس“.

ودعا آمر قوة الإسناد إلى تحشيد وتدريب شباب طرابلس للدفاع عن أنفسهم ومدينتهم بالتعاون مع القوات المساندة لثورة 17 فبراير.

وقال عمار أيضًا :”هذه ليست تخميمات أو تُرهات أو نظرة تشاؤمية أو لبث الفزع والتثبيط بين الليبيين، إنما دعوة لتحمّل المسؤولية الكاملة لكل مواطن ومواطنة و الحث على الدفاع عن العرض والنفس والأهل بما يقره الشرع والمعاهدات والمواثيق الدولية والحذر والأخذ بالأسباب”.



وتجاهل آمر قوة الإسناد وتناسى المعلومات المؤكدة ومن جهات دولية عن وصول أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين للقتال في صفوفهم وإلى جانبهم ضد القوات المسلحة.

حيث تم توثيق عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تؤكد أن المرتزقة السوريين في العاصمة الليبية طرابلس وآخرها مقطع لمرتزقة سوريين في العاصمة طرابلس وهم يحتفلون بتقاضيهم أول مرتباتهم بالدولار وكذلك بالدينار الليبي.

وظهر في المقطع، الذي نشرته حسابات تابعة لبعض فصائل المعارضة السورية الرافضة لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا، مرتزق سوري يجاهر بعرض حزمة من الأموال النقدية من فئات الدولار والدينار الليبي.

وكان برفقة المرتزق 4 مرتزقة آخرين تتوسطهم بندقية كلاشنكوف، ويتحدثون اللهجة السورية، قيل إنهم يتبعون لـ”فيلق الرحمن” الموالي لتركيا.

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