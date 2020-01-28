دي مايو: ملتزمون بدعم الهدنة والحوار بين الليبيين وتعطيل إنتاج النفط غير مقبول

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، التزام بلاده بدعم واحترام الهدنة وعملية الحوار بين الأطراف الفاعلة في ليبيا، لافتًا إلى أن تعليق إنتاج النفط في ليبيا لفترة طويلة «أمر غير مقبول» وفق ما نقلته «آكي».

جاء تأكيد دي مايو خلال مكالمتين هاتفتين أجراهما، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، ووزير الخارجية التنمساوي ألكسندر شالينبرغ.

وقالت «آكي» إن دي مايو استعرض مع نظيريه الألماني والنمساوي «الوضع في ليبيا والإجراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى الأوروبي بعد مؤتمر برلين، بدءًا بمبادرات يمكن أن تضمن الامتثال للحظر المفروض على دخول الأسلحة إلى ليبيا».

ونقلت «آكي» عن مصادر دبلوماسية في روما أن دي مايو أعرب لنظيريه الأوربيين عن «قلقه العميق» إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدًا «التزام إيطاليا الأقصى لدفع الأطراف نحو استعادة واحترام الهدنة والعودة إلى الحوار، بدءًا من الاجتماع المقبل للجنة العسكرية المختلطة في جنيف».

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية الإيطالي أعاد التأكيد على أن «تعطيل إنتاج النفط لفترة طويلة هو أمر غير مقبول ويتسبب في ضرر دائم لاقتصاد البلاد والشعب الليبي» وفق ما نقلته «آكي».

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