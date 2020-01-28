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“داخلية الوفاق” تُسبب أزمة للطلبة الليبيين في مصر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد رئيس اتحاد الطلبة الليبيين في الساحة المصرية أصيب بوزلاعة المسؤولين بالسفارة الليبية في القاهرة والمسؤولين في ليبيا بتشكيل لجنة أزمة لحل مشاكل الطلبة خاصة مسألة المنح الدراسية ورسوم الدراسة للجامعات المصرية.

وأضاف بوزلاعة لبرنامج “LIVE” عبر “218 NEWS”، الثلاثاء، أن الطلبة في الساحة المصرية واجهوا مشاكل عديدة مع الجامعات المصرية بشأن رسوم الدراسة، وتم منع العديد منهم من إكمال دراستهم والدخول إلى الامتحانات.

وأشار بوزلاعة إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عرقلت الطلبة أيضاً من الحصول على إقاماتهم بشكل قانوني، ولم يستبعد ترحيل عددا من الطلبة في حال عدم الإيفاء بالشروط الخاصة بإقامتهم القانونية في مصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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