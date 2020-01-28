إزالة المبانى العشوائية والعوائق التى تعيق تصريف مياه الأمطار بشحات

شحات 28 يناير 2020 (وال) – قامت لجنة مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وجهاز الحرس البلدي شحات وبالتعاون من جهاز الأعمال العامة بالمدينة وبأشراف وحضور رئيس جهاز الاسكان والمرافق شحات مهندس منعم المجدوب بإزالة المبانى العشوائية والعوائق التى تعيق تصريف مياه الأمطار والتى سببت الفترة الماضية بغرق بعض المنازل نظراً لبناء بعض المواطنين علي الممرات وخطوط المياه والصرف الصحى.

وحذرت اللجنة جميع المواطنين داخل البلدية بعدم البناء على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الهواتف والكهرباء.

ونوهت اللجنة كافة المواطنين بأنه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (وال – شحات)

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