إسماعيل الشريف يوضح ترتيبات الحوار السياسي

واضاف بان المجلس استفاد من تجربته السابقة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات خصوصا في بعض المسائل التي طرحت التي كان فيها شيئا من الغموض وخاصةعندما تحدث كوبلر وليون عنها وقيل انذاك انه الغموض البناء .. والان توجد الكثير من القضايا بها غموض وليست واضحة بشكل كلي ..مؤكدا بان ما سبق لن يتكرر واعادة تدوير المسائلة الاولى بشكل جديد .

واشار ” الشريف ” في تصريحه الى وجود بعض الاشياء التي لازالت عالقة وهي محط استفهامات كبيرة بالنسبة لمجلس النواب والامر قيد النظر وتشكيل اللجنة والمشاركة في الحوار مؤجل الى حين انجلاء النقاط الغامضة فيه .

وقال ان مجلس الدولة اقصى كل التوجهات السياسية الاخرى داخله واعضاء اللجنة الممثلين له في الحوار هم من طيف واحد .. غير اننا نبحث الان عن حوار صادق وحقيقي يخرج البلد من هذه الازمة وهو ما لم يتات بعد .

وقال بان التمثيل في لجنة الحوار لا ينبغي ان يكون متساوي من حيث العدد بين مجلس النواب والمجلس الاعلى الذي يمثله 135 عضو بينما مجلس النواب 190 حتى في النسبة والتناسب ليست مثلى وهي ضمن التساؤلات التي طرحت مع غسان سلامة .

وشدد على ان الحوار يجب ان تكون مخرجاته قابلة للتطبيق تتلائم مع المنطق والواقع الموجود على الارض الان حتى لا تفشل نتائج الحوار وينهار وبالتي نعود الى المربع الاول .