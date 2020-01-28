المستشار بوشناف يفتتح مركز شرطة جديد تابع لمديرية أمن شحات 

ليبيا – إقتتح وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف أمس الإثنين مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات بعد استكمال صيانته من جديد.

مدير أمن شحات العميد محمد فرج أشار وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن مركز شرطة الفائدية من أقدم المراكز بالمنطقة وتم صيانته وإعادة ترميمه بالكامل ليكون بذلك من المباني الحديثة وتحت إشراف جهاز تطوير المدن.

مراسم إفتتاح مركز شرطة الفائدية تمت بحضور المساعد للشؤون الامنية لمديرية أمن شحات العقيد خالد عبدالله ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم محمد الوزري وعدد من ورؤساء المراكز والأقسام بمديرية امن شحات إضافة إلى المهندسين المشرفين علي المشروع من جهاز تطوير المدن.

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