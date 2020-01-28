المتقاعدون اللبنانيون هم أول المتضررين من الأزمة الاقتصادية الأسوأ في البلاد

تأخذنا هذه الحلقة من برنامج “ريبورتاج” إلى لبنان، حيث يعاني المتقاعدون عن العمل من ضيق ذات الرزق في ظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ البلاد، ثم نتجه إلى الأردن الذي يسعى إلى تعزيز مجال الطاقة المتجددة، فقد تم استثمار 5 مليارات دولار في هذا المجال، ثم ننتقل إلى ليبيا، وإنتاج الزيتون وزراعته الممارسة بأسلوب تقليدي ولذلك تواجه المزارعون العديد من الصعوبات من بينها قلة العمالة المعاصر الخاصة بالزيتون، وصولا إلى مصر والتوصل إلى حلول للحد من التلوث الناتج عن مخلفات حرق أشجار الأرز.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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