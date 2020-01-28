بالصور | مصلحة المطارات بالحكومة الليبية تجري زيارة تفقدية لمطار سرت

ليبيا – قام رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية صالح اشتيوي بتشكيل لجنة فنية لزيارة مطار سرت الدولي بعد تحريره من العصابات الارهابية.

اللجنة ضمت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة الصادق الرابطي مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالمصلحة رئيساً لها وبعضوية كل من مدير مكتب رئيس المصلحة ومدير مكتب النقل الجوي ورئيس قسم المهابط والمنشآت ورئيس قسم الكهرومكانيكية والكابتن محجوب التمتام مكتب المتابعة وبهاء الدين اشتيوي الشؤون الإداريه بالمصلحة بالإضافة لمحمد الفرجاني عن الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

وكان في استقبال اللجنة آمر قاعدة القرضابية الجوية وموظفين بمطار سرت الدولي حيث قامة اللجنة بجولة ميدانية على مرافق المطار لتقييم الأضرار وإعداد تقارير مفصلة تشمل القيمة التقديرية لصيانة المرافق.

وتقدمت مصلحة المطارات بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة حيث أنها تقوم بدعم المطار لإعادة تشغيله في أقرب وقت رغم الدمار الكبير الذي لحق بمرافقه.

كما لفتت إلى ان أغلب المطارات تم العبث بها من العصابات الارهابية والإجرامية لكن بفضل القوات المسلحة والحكومة الليبية والهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة المطارات تم تفعيل كل المطارات التي تم تحريرها.

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