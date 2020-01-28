الخارجية السعودي: إرسال تركيا لمقاتلين سوريين إلى ليبيا خطوة خطيرة جداً

ليبيا – رأى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمس الإثنين أن إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا بخطوة خطيرة جداً.

بن فرحان أشار في مقابلة له مع “CNN العربية” إلى أن تركيا لم تكتف بإرسال مستشارين لكن من خلال إطلاعهم على معلومات استخباراتية تبين نقلها مقاتلين سوريين إلى ليبيا عبر تركيا.

وتابع مضيفاً:”هذا أمر خطير للغاية لأنه يضع مقاتلين غير منظمين في ساحة قتال معقدة بما يكفي وهو أمر قد يسهم بتعزيز خطر دخول عناصر متطرفة على خط الأزمة الليبية يجب منع ذلك، أنا قلق جداً مما تفعله تركيا في ليبيا وهو أمر يجب أن نقلق جميعا إزاءه”.

كما أكد على أن بلاده دعمت الاتفاقية التي تحافظ على هيكلية الحكم في البلاد وتضمن دوراً للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر فيها وللحكومة في طرابلس، مشدداً على ضرورة أن تواصل الأطراف الليبية الحوار والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية