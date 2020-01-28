«مالية الوفاق»: محافظ المركزي يرفض اعتماد أذونات صرف يناير ويمارس «الدكتاتورية الإدارية»

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، يستعمل «أسلوب الدكتاتورية الإدارية»، لافتة إلى أن المصرف المركزي وراء يرفض صرف المعاملات المالية الخاصة بشهر يناير.

وتابعت الوزارة في بيان شديد اللهجة اليوم، أن المصرف المركزي أرجع المعاملات المالية الخاصة بأذونات الصرف والحوالات المالية والوحدات الإدارية الحكومية المتعلقة بشهر يناير الحالي، بعدما أحالتها الوزارة إلى المصرف يوم 23 يناير الحالي، لافتة إلى أن الأخير برر ذلك بـ«عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020».

وشددت الوزارة على أن مبرر المصرف يمثل «حجة واهية وينمو عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسئولي مصرف ليبيا المركزي للوضع القانوني السائد»، مضيفة إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نتيجة تأخير اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 «والتي كان المصرف من أبرز المعرقلين لاعتمادها»، قرر (المجلس الرئاسي) إصدار قراره رقم 1569 لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بشأن الإذن بفتح اعتمادات شهرية موقتة عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة.

وأكدت الوزارة أنها من «باب المسئولية القانونية والأخلاقية وتقديرا للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير، وفي مقابل تضخم وعدم استقرار اقتصادي بالسوق الليبية، ولما كان السواد الأعظم من الشعب الليبي يقتاتون علي المرتبات المدفوعة من قبل الحكومة، لذلك أولت وزارة المالية أهمية بالغة لمسألة صرف الرواتب في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونا».

وتابعت أنه بالرغم هذا «التعنت والتعسف» من محافظ المصرف المركزي، والذي يعد «خارج نطاق القانون» قامت الوزارة بتكرار المحاولة مجددا بإحالة تلك الإجراءات للمصرف اليوم الثلاثاء، وبالرغم من توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة إلا أن مصرف ليبيا المركزي ومحافظه «لا زال يضرب النصوص القانونية بعرض الحائط ويستعمل أسلوب الدكتاتورية الإدارية» ويقوم بإرجاع تلك الإجراءات دون تقديم أي مبررات قانونية، وفق البيان.

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