إرهابيون سوريون جلبهم أردوغان يظهرون مجددا في طرابلس 

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المسلحين الإرهابيين السوريين الذين جلبتهم تركيا وهم يستعرضون أموالا ليبية وعملة من فئة الدولار في أحد المنازل بمدينة طرابلس.
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قناة ليبيا
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