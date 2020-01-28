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إرهابيون سوريون جلبهم أردوغان يظهرون مجددا في طرابلس 

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المسلحين الإرهابيين السوريين الذين جلبتهم تركيا وهم يستعرضون أموالا ليبية وعملة من فئة الدولار في أحد المنازل بمدينة طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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