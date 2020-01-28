سرت ستصبح ساحة حرب..المدعو “اخليل” يستمر في خطاب الكراهية والتهديد والوعيد

أخبار ليبيا24

يستمر سقوط عدد كبير من إعلاميي وعسكريي ومؤيدي حكومة الوفاق في وحل التحريض وخطاب الكراهية والتهديد والوعيد بين القبائل والمدن الليبية.

ويستمر هذا التيار في وصف خصومه بأوصاف لايجب أن تقال إعلاميًا ولا على مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من أثر سلبي على اللحمة الوطنية والتفريق بدل التقريب.

ومن بين هؤلاء آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل الذي لم يتوقف عن التهديد والوعيد ووصف خصومه بأوصاف يستحي طفل صغير عن ذكرها فكيف بضابط برتبة عقيد وآمرًا لسلاح المدفعية.

وعاد اخليل هذه المرة أيضًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليهدد سرت وأهلها ويتوعدهم بحرب لا تبقي ولا تذر قائلا :”سرت ستصبح ساحة للحرب شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية :”أنصح رعاة الفرجان أن يبحثوا عن خيم وينصبوها عند القائد الأممى ابنهم العاق، سنربيهم، فسرت أصبحت ساحة حرب وسندخلها متي اردنا بحرب لا تبقى لهم شيء بإمكانهم أن يرحلوا لمدينة الجيش“.

وحاول اخليل أن يضع تصورًا للقوات المتواجدة في مدينة سرت التي سيطرت عليها القوات المسلحة العربية الليبية في عنلية عسكرية استغرقت أربع ساعات :”قوات العدو المتحصنة بسرت ضعيفة جدا ولا تملك المبادرة والوشكة شبه خالية من قوات العدو”.

وتابع آمر سلاح المدفعية :”العدو يحاول أن يبرهن على تواجده بالإعلام وبتحشيدات من مرتزقة وقبائل الرعاع من المنطقة الشرقية والمتحالفين معهم من قبائل سرت وكتيبة أشباه الرجال 604 مشاة “الفرجانية المدخلية” التي دعموها وسلحوها مداخلة مصراتة”.

وواصل اخليل :”العدو دفع بجميع التعزيزات والقادرين على القتال إلى محاور طرابلس، الموجودين في سرت حاليا أول مرة يستخدموا السلاح وجبناء”.

وقال آمر سلاح المدفعية :”خوف قبيلة الفرجان من سقوط سرت مجددا بأيدي قوات المنطقة الوسطى مصراتة هو مادفعهم للهجوم على بوابة أبوقرين وما نتج عنه من قتل 31 من قواتهم المهاجمة أغلبهم من المنطقة الشرقية”.

وذكر اخليل :”عند دخول قوات العدو لسرت لم يكن متواجدًا بسرت من قواتنا إلا 60 رجل فقط وجاءت الأوامر بالانسحاب فورا هذا العدد القليل المتواجد وما حصل له من خيانة من وسط سرت من الكتيبة 604 “بادية الفرجان وبعض الأزلام”، هذا التواجد الضعيف يرجع لعدة أمور منها تأخر دفع رواتب قوة الحماية لسنة ونصف إلى وقتنا هذا وقطع الإمدادات وضعف التحصينات”.

ويؤكد بالقول :”كل هذه التقارير كانت أمام مكاتب المسؤولين من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى أقل مسؤول في هذا المجلس، نتج عنه عزوف جل المقاتلين للذهاب لسرت أقولها حقيقة وكان هناك تواطؤ من السراج والمركزي لتأخير صرف المرتبات”.

ويواصل آمر سلاح المدفعية :”عموما معركة استعادة سرت تلوح في الأفق، أعتقد أننا على أعتابها اليوم أو غد وباذن الله منتصرون”.

وختم منشوره :”في هذا الصدد أشدد على منع استقبال أي عائلات نازحة من سرت إلى المنطقة الغربية باستثناء قبيلة القذاذفة أو أي شخص ينتمي إليها لأسباب معروفة يمكن استقباله، أما البقية لا فائدة تذكر منهم قيمتهم بقيمة الماعز”.

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