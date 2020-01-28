النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري: حوار جينيف سينتج حلولاً مشوهة

طبرق 28 يناير 2020 (وال)- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري اليوم الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في محادثات جنيف.

وأكد النويري – في تصريحات صحفية – وجود خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب، وما يسمى بـ “مجلس الدولة”، من حيث العدد والتوجهات السياسية.

وأضاف النويري أن مجلس النواب يُمثل بشكل حقيقي، كل الكتل والقوى السياسية والمدن، حيث أن عدد أعضاء مجلس الدولة 143 عضوا أقل من عدد أعضاء مجلس النواب الذين هم 200 نائب، في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل 13 عضوا عن كل مجلس، وهذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق، ومن شأنه أن ينتج حلولا مشوهة. (وال- طبرق) ع ع/ ر ت

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