السفير الإيطالي يطلع المشري على الموقف الأوروبي من الاتفاقية مع تركيا

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، الثلاثاء، برئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أوضح المشري موقف المجلس من الوضع في ليبيا والحوار السياسي والعسكري القادمين وفرص نجاحهما، متهما الجيش الليبي بخرق وقف إطلاق النار.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء إلى الاتفاقية الليبية التركية، ورأي الجانبين الليبي والإيطالي فيها، وموقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوربية منها، وعلى وجه الخصوص اليونان وقبرص.