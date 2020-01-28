نائبة إيطالية تحذر من وصول مرتزقة سوريين إلى ليبيا

العنوان_روما

دعت مارياستيلا جيلميني، زعيمة حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الأمام) في مجلس النواب الإيطالي، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بسرعة حول ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب.

وقالت جيلميني، في بيان: “من ناحية، هناك الأزمة الليبية مع وصول الميليشيات الجهادية من سوريا.. ومن ناحية أخرى، الشرق الأوسط والعراق، اللذان عانوا بعد الأزمة الأمريكية الإيرانية من عدم الاستقرار مرة أخرى”.

وأضافت البرلمانية الإيطالية: “في الأيام الأخيرة، عادت تهديدات تنظيم داعش ضد إسرائيل، وحتى في مدننا نلاحظ بعض مظاهر الكراهية والتعصب غير المقبولة”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابعت جيلميني أنه في ضوء كل هذه الأسباب قدمت مجموعة فورتسا إيتاليا لمجلس النواب مشروع قانون، وقّع عليه الزميل ماتيو بيريجو، بجانب أكثر من 50 نائباً، لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التطرف والإرهاب.