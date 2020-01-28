اخبار ليبيا الان

دي مايو: لا حل عسكري في ليبيا..مازلنا ندفع ثمن أخطاء 2011

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن إيطاليا تواصل العمل كل يوم من أجل حل سياسي للصراع الليبي”، مضيفا، أنه تواصل عبر الهاتف مع وزيري خارجية ألمانيا والنمسا، لمناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها في الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين والمبادرات التي يمكن أن تضمن الامتثال لحظر (توريد) الأسلحة” المفروض أممياً على ليبيا.

وتابع دي مايو، في مقال نشره بصفحته الرسمية على  منصة “فيسبوك” مساء الثلاثاء،  “نشعر بالقلق إزاء انتهاكات الهدنة المسجلة في الساعات الماضية”، وأكمل: “الطريقة الوحيدة، أكرر الوحيدة، هي  الحوار، بدءاً من الاجتماع القادم للجنة العسكرية  بين طرفي الصراع في ليبيا المزمع في مدينة جنيف”ا السويسرية. 

وأردف:  “لا يوجد حل عسكري. ما زلنا دفع ثمن أخطاء 2011،  هذا هو الوقت المناسب للوحدة والتماسك، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك