دي مايو: لا حل عسكري في ليبيا..مازلنا ندفع ثمن أخطاء 2011

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن إيطاليا تواصل العمل كل يوم من أجل حل سياسي للصراع الليبي”، مضيفا، أنه تواصل عبر الهاتف مع وزيري خارجية ألمانيا والنمسا، لمناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها في الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين والمبادرات التي يمكن أن تضمن الامتثال لحظر (توريد) الأسلحة” المفروض أممياً على ليبيا.

وتابع دي مايو، في مقال نشره بصفحته الرسمية على منصة “فيسبوك” مساء الثلاثاء، “نشعر بالقلق إزاء انتهاكات الهدنة المسجلة في الساعات الماضية”، وأكمل: “الطريقة الوحيدة، أكرر الوحيدة، هي الحوار، بدءاً من الاجتماع القادم للجنة العسكرية بين طرفي الصراع في ليبيا المزمع في مدينة جنيف”ا السويسرية.

وأردف: “لا يوجد حل عسكري. ما زلنا دفع ثمن أخطاء 2011، هذا هو الوقت المناسب للوحدة والتماسك، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.