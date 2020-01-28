ميخائيل بوغدانوف يبحث مع السفير الأمريكي الجديد لدى موسكو آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

موسكو 28 يناير 2020 (وال)- التقى مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء، السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون ساليفان، لبحث الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الروسية – في بيان نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية – أن اللقاء شهد بحث الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الروسي الأمريكي في التغلب على الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ميخائيل بوغدانوف أكد في وقت سابق، أن نظام وقف إطلاق النار في ليبيا يُطبق بشكل عام، إلا أنه توجد بعض الخروقات، موضحًا: “يبدو لنا أن عملية تطبيق هذا النظام تُحترم بشكل عام، ولكن هناك بعض الخروقات، خاصة وأن القُوى التي تُواجه الجيش الليبي، ليست قوات نظامية بل جماعات مسلحة، وهي غالبًا ما تكون ذات طبيعة متطرفة”. (وال- موسكو) ع ع/ ر ت

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