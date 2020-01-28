هذا ما قاله قنونو عن الطائرة التي سقطت في مصراته

عززت حكومة الوفاق قواتها بمحور سرت – الجفرة، ورفعت جاهزيتها لتنفيذ الأوامر الصادرة من غرفة العمليات، وفق ما أعلن الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو.

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية “بركان الغضب”، الثلاثاء، قال قنونو، إن الدفاعات الجوية لقوات الوفاق أسقطت طائرة مسيرة شرق مدينة مصراتة على تمام الساعة 07:40 صباح اليوم.

وتابع الناطق باسم قوات الوفاق: “الطائرة التي تم إسقاطها اليوم مسيرة نوع “وينق لونق” وتحمل صواريخ Blue Arrow7″، مضيفا، أن هذه الطائرة رقم “17” من الطائرات التي تم تدميرها منذ بداية عملية بركان الغضب في شهر إبريل 2019.

كما اتهم قنونو، قوات الجيش الليبي، بقصف منطقة الهضبة بطرابلس بصواريخ مدفعية بعيدة المدى.

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة، أوضحت في منشور عبر صفحتها على موقع فيس بوك، إن قوات الوفاق أسقطت طائرة تركية بالخطأ، مدعية أنها طائرة مسيّرة تابعة لقوات الجيش الليبي.