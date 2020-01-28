دي مايو يستعرض مع نظيريه الألماني والنمساوي الوضع في ليبيا

ليبيا – استعرض وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء خلال مكالمتين هاتفيتين مع نظيريه الألماني هايكو ماس والنمساوي ألكسندر شالينبرج الوضع في ليبيا.

المحادثات تناولت وفقاُ لوكالة”آكي” الإيطالية الإجراءات التي يتعين إتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين بدءً بمبادرات يمكن أن تضمن الامتثال للحظر المفروض على دخول الأسلحة إلى ليبيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية إيطالية بأن دي مايو أعرب لنظيريه الاوربيين عن قلقه العميق إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً التزام إيطاليا الأقصى لدفع الأطراف نحو إستعادة وإحترام الهدنة والعودة إلى الحوار بدءاً من الاجتماع القادم للجنة العسكرية المختلطة في جنيف.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الايطالية التأكيد على أن تعطيل إنتاج النفط لفترة طويلة هو أمر غير مقبول ويتسبب في ضرر دائم لاقتصاد البلاد والشعب الليبي.

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