رئيس لجنة الخارجية النيابية يناقش مع السفير الألماني نتائج مؤتمر برلين

ليبيا – إلتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الإثنين سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في مقر السفارة المؤقت بتونس.

اللقاء تم خلاله وفقاً للموقع الرسمي للمجلس تبادل وجهات النظر حول نتائج مؤتمر برلين والجهود الألمانية لدعم استقرار ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وجدد العقوري تأكيده على ضرورة التنسيق المستمر بين الجانبين بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار، مقدماً شكره للحكومة الألمانية التي قامت بتنظيم مؤتمر برلين حول ليبيا.

كما أعرب السفير الألماني عن سعادته باللقاء الذي جمعه برئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب.

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