المهدوي: إخراج المرتزقة السوريين من ليبيا ضمن شروط قبول التفاوض في جنيف

ليبيا – قال رئيس أركان القوات البحرية التابع للجيش اللواء فرج المهدوي إن الجيش سيطرح خلال الاجتماع الأول في جنيف شروطه.

المهدوي وفي تصريح لموقع “العربية.نت” اليوم الثلاثاء أوضح أن الجيش لن يتفاوض مع الطرف المقابل إلا بعد أن يتم إخراج القوّة التي أتى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم ثم يتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذي ينّص على ضرورة حلّ الميليشيات المسلّحة ونزع أسلحتها.

اللواء المهدوي أكد أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية