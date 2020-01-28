مستنكرًا استهداف حي الهضبة.. صوان: حفتر وصل لمرحلة اللاّرجوع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، القصف الصاروخي الذي استهدف منطقة الهضبة، بمحيط العاصمة طرابلس، ما تسبب في مقتل عدد من الأطفال، حسب قوله .

صوان ترحم في بيان له على أرواح الأطفال الذين قضوا جراء قصف ميليشيات حفتر على منطقة الهضبة بطرابلس، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهاليهم، حسب البيان.

وتابع أن حفتر وصل إلى مرحلة اللاّرجوع، موضحًا أنه لا يبالي ببيع الوطن ولا بقتل الأبرياء والأطفال والطلبة في كلياتهم، ولا يكثرت لنزوح السكان وترويع المدنيين ولا بحجم الدمار الذي يلحق المباني ولا الضرر بأرزاق الناس، مشيرًا إلى أن كل ذلك لا يهمّ بالنسبة لحفتر، من أجل الاستحواذ على الحكم.

وواصل رئيس حزب العدالة والبناء الأمر الغريب والمستغرب هو استمرار الداعمون لحفتر إضافة إلى الكثرة الصامتة التي تدعي الحياد الشيطاني، رغم انفضاح حقيقة مشروعه وسقوط كل الأقنعة، حسب قوله .

يشار إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أطفال، وإصابة رابع، إثر سقوط قذائف عشوائية على منطقة الهضبة البدري.

وتابعت، أن الطفل الثالث زكريا جمال مصطفى “9 سنوات” توفي متأثرًا بجراحه بمستشفى طرابلس الجامعي، ليلتحق بالطفلين أنس الغزيوي “12 سنة”، وسند رمضان العرابي “10 سنوات”، موضحة أن الطفل عبد المالك الغزيوي “10 سنوات” مازال في العناية الفائقة.

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