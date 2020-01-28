مجلس النواب: هذا الخلل سيُفشل حوار جنيف

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، إن هناك خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب ومجلس الدولة من حيث العدد والتوجهات السياسية.

وفي بيان نُشر عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب، مساء الثلاثاء، طالب النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في محادثات جنيف.

وأردف النويري: “مجلس النواب يُمثل بشكل حقيقي كل الكتل والقوى السياسية والمدن، عدد أعضاء مجلس الدولة 143 عضوا، أقل من عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 200 نائب، في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل 13 عضوا عن كل مجلس وهذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق ومن شأنه أن ينتج حلولا مشوهة”