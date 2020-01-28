بوغدانوف: الهدنة في ليبيا تنفذ بشكل عام رغم وجود بعض الانتهاكات

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن وقف إطلاق النار في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات التي ترتكب على الأرض.

وقال بوغدانوف في مؤتمره الصحفي: “يبدو لنا أن اتفاق وقف العمليات يحظى بالاحترام بشكل عام وهناك انتهاكات خاصة وأن الجيش تحاربه قوات ليس بالنظامية بل جماعات مسلحة التي غالبا ما تكون ذات طبيعة متطرفة”.

وفي سياق رده على سؤال حول جلسة اللجنة العسكرية الليبية، أكد بوغدانوف أن “روسيا تؤيد اجتماع الأطراف بأسرع وقت ممكن”.

كما لم يسبعد نائب وزير الخارجية الروسي أن يقوم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى العاصمة الروسية موسكو للتفاوض.

وأضاف بوغدانوف بهذا الخصوص: “أنا لا أعلم. لا استبعد ذلك. لدينا اتصالات مع الجميع، مع حكومة الوفاق الوطني، ومع المشير حفتر، وجميع القوى السياسية، الإقليمية والقبلية”.

واحتضنت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير الجاري مؤتمرا دوليا بشأن الأزمة الليبية، أكد فيه المشاركون باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر على عدم وجود حلا عسكريا للنزاع الذي يمزق ليبيا، ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

وحظي المؤتمر بمشاركة دول الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الأزمة الليبية وسبل توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24