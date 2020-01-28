ناعيًا أبناء مرزق .. بن نايل: سيكون الرد قاسي على ميليشيات الظلام والإرهاب والتكفير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجل آمر اللواء 12 مجحفل التابع لقوات الجيش الوطني اللواء محمد بن نايل اعترافه وفخره واعتزازه ببطولة شهداء الوطن الأحرار، شهداء مدينة مرزق، الذين دفعوا أرواحهم في معارك المجد والكرامة والشهامة والفداء .

بن نايل قال عن قتلي الجيش الذي راحوا ضحية القصف بالطيران المسير التركي فجر اليوم الثلاثاء، “كانوا رجالاً وفرسانًا مضوا على طريق الحق والواجب الوطني المخلص، على درب أجدادهم الشرفاء وتركوا لنا أوسمة الفخر ونياشين العزة، رحلوا إلى جنات الخلد شامخين عليهم رحمة الله”، حسب وصفه .

وواصل: “مدينة العز مدينة الأبطال مدينة مرزق تزف شهيدًا آخر ببالغ الأسى والحزن، استشهاد البطل المغوار، ناجي على على اصبيعي التابع إلى سرية السابعة باللواء 12 مجحفل إثر إصابته الأمس من قبل الطيران التركي في محاور الشرف والعزة والكرامة والمجد، ميدان تحرير الوطن، من ميليشيات الظلام والإرهاب والتكفير”.

واختتم “ترجّل الفارس من جواده لينتقل إلى جوار ربه شهيدًا بإذن الله، طوبى له وهنيئا له وإنا لله وإنا إليه راجعون”، حسب قوله .

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